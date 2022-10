Bi the Way. Guide pour une bisexualité heureuse

"Un ouvrage accessible, captivant, qui regorge d'informations éclairées... Si vous avez remarqué que vous étiez attiré·e par plus d'un genre et souhaitez savoir quel langage utiliser, comment gérer votre différence, faire des rencontres, trouver une communauté et du soutien, ce livre est fait pour vous". Meg-John Barker, auteur·e de Vous n'êtes pas binaire et Unique en mon genre. Que vous soyez ouvertement bisexuel·le, que vous vous posiez encore des questions ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur la bisexualité, Bi The Way sera le compagnon idéal pour comprendre cette orientation LGBT + ! Au-delà des témoignages personnels de militant·e·s bisexuel·le·s, ce livre inclut des conseils pratiques au quotidien et des recommandations sur des sujets allant des rencontres à la sexualité, en passant par la biphobie, l'invisibilité des personnes bisexuelles, le coming out, l'activisme ou encore l'identité de genre. Il démystifie par ailleurs une communauté qui est souvent éclipsée ou ignorée et brosse un portrait juste et documenté de la bisexualité aujourd'hui. Lois Shearing vit à Londres où iel exerce en tant qu'auteur·e, journaliste freelance et activiste bisexuel·le. Iel est à l'origine du réseau Bi Survivors et de la campagne #DoBetterBiUs qui se fixe pour objectif de lutter contre la biphobie. Ses écrits sur la bisexualité ont été publiés par le quotidien britannique The Independent, les magazines DIVA et The Advocate, le site Gay Star News, le magazine numérique INTO et le site Web Openly.