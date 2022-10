Bien que discrète de nos jours, Hestia fut une divinité extrêmement vénérée dans la religion grecque antique. Déesse du foyer, de la chasteté et de la famille, Hestia habite nos foyers et nos coeurs : elle est la grande soeur, la plus sage d'entre tous, la protectrice. Sous la plume d'une Helléniste moderniste, entre mythes et prières, correspondances et rituels, l'auteur livre les clefs de compréhension de la célèbre déesse. Proposant des recettes gourmandes et du DIY elle invite à un culte contemporain et passionné entre tradition et modernité. Une nouvelle façon de célébrer Hestia à votre manière ! Laissez la chaleureuse Hestia raviver la flamme de votre coeur et de votre foyer... Biographie : Nienna Alwee est plongée dans la spiritualité et la littérature depuis le plus jeune âge. Diplômée de lettres, passionnée de transmissions, elle a créé son école de sorcellerie et aide de nombreuses personnes à trouver leur chemin païen. Dévote et prêtresse au panthéon grec c'est avec l'envie de livrer un guide accessible à tous qu'elle signe son premier livre, Hestia, Déesse des Foyers.