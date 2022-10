Elvis Presley. Une folle amérique

EN PARTENARIAT AVEC ROCK'N'FOLK Un penteco^tiste du Sud, modele ? par une religion du paroxysme et de la contention, du rigorisme et du laisser-aller. Modele ? e ? galement par les complexes de cette communaute ? de Sudistes vaincus et qui, me^me dans la prospe ? rite ? de l'apre`s-guerre, ont le sentiment de ne pas appartenir a` la "bonne" Ame ? rique - laquelle Ame ? rique le leur fait bien sentir. Sous l'emprise du Colonel Parker, son le ? gendaire manager, Elvis Presley n'est pas un produit typique de la culture ame ? ricaine : il en est pluto^t une de ? viance, une ne ? vrose, une exception. De ses de ? buts rate ? s, en passant par son de ? collage soudain dans les anne ? es 50, jusqu'aux 168 concerts en une anne ? e, l'histoire nous est raconte ? e par Bertrand Dicale.