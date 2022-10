La mission secrète de Sinouhé l'Egyptien

Qui sait que les anciens égyptiens sont les inventeurs du roman d'espionnage ? Il y a trois mille ans, un génial et anonyme romancier signe une oeuvre qui devient un best-seller sous les pharaons. C'est le héros de ce grand récit, Sinouhé l'égyptien, redoutable chef des services secrets du roi Amenemhat, que Christian Jacq ressuscite avec bonheur. La mission de Sinouhé ? Identifier l'ennemi caché en Palestine qui cherche à fédérer les tribus pour envahir l'Egypte. Contrat périlleux. D'autant que Sinouhé est accusé à tort del'empoisonnement d'Amenemhat et qu'un de ses adjoints ne tarde pas à le trahir. Amoureux d'une femme extraordinaire, soutenu par le Vieux qui l'a éduqué et qui croit en son innocence, Sinouhé, au retour de sa mission, parviendra-t-il à faire éclater la vérité avant d'être exécuté ? Le roman fascinant du plus grand espion de l'Egypte ancienne