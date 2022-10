Le retour de Majorque. Journal de Frédéric Chopin

" Ecrire mes Préludes. Et pourquoi pas avec, le "roman' de mes Préludes... Qui est la victoire du combat contre la maladie. Malgré mes réticences, mes pudeurs aussi. Ce livre-là, George ne peut pas l'écrire à ma place. Toute ma vie enfermée en vingt-quatre chapitres. Mon calvaire... Mes bonheurs et ses sensations aussi. Comme une vie entière recomposée. " Ainsi Frédéric Chopin écrit-il, sous la plume inspirée de Jean-Yves Clément, ce " faux journal " qui retrace son voyage avec George Sand de Majorque à Nohant, entre février et juin 1839. Le " roman des Préludes " ? C'est son roman. Cela pourrait être celui de quiconque transpose sa vie dans son art.