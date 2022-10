NR-ESI n°93 : La mobilité institutionnelle à l'épreuve de l'éducation inclusive : résistance, créativité, partenariat. La mobilité institutionnelle à l'épreuve de l'éducation inclusive : résistance, créativité, partenariat

Quelles postures endossées par les acteurs d'un établissement scolaire ou qui s'ouvre au scolaire peuvent favoriser ou freiner les principes d'une institution mobile et inclusive tant au niveau de l'équipe que des dispositifs mis en oeuvre ? En quoi les partenariats au sein des institutions favorisent-ils l'ouverture, la créativité, la mise en place d'activités partagées, les transformations des pratiques et les représentations sociales inclusives des acteurs ? Quelles sont les résistances à l'oeuvre susceptibles de freiner la mobilité et les processus mutatifs que suppose une institution qui se veut mobile et inclusive ? Véronique FORTUN-CARILLAT, Docteure en sciences de l'éducation et de la formation et Frédérique MONTANDON, Maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation, dirigent ce numéro.