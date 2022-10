Lire, écrire, jouir. Quand le texte se fait chair

Peut-on faire l'amour avec des mots ? Comment ensorceler ses amant ? e ? s par le discours ? Peut-on prendre plaisir aux livres érotiques si l'on n'a jamais vécu soi-même d'expérience sexuelle ? Y a-t-il un lien entre l'amour des livres et la liberté sexuelle ? Les auteurs de littérature érotique sont-ils tous des obsédés ? A travers cet essai littéraire et philosophique, Camille Moreau tend à démontrer que certes le texte accompagne l'expérience érotique, mais qu'il a également la capacité de susciter cette expérience, voire de la constituer. Etayé par une recherche approfondie et rigoureuse, s'appuyant sur un corpus joyeusement éclectique, cet essai aborde la question du texte érotique par le biais philosophique, et non historique, cherchant à dégager les constantes du genre, et à expliquer comment et pourquoi nous jouissons de l'écrit. On voyage ainsi dans ce livre comme dans une bibliothèque luxueuse et confortable, suivant sans efforts Camille Moreau dans ses interrogations et ses découvertes. D'une écriture fluide, cet essai s'adresse aussi bien aux amateurs d'érotisme qu'aux amoureux du livre en général.