L'art de la sureté. 15 préceptes clés

Contrairement à l'art de la guerre qui a pour objectif principal de vaincre un ennemi, l'art de la sûreté a pour objectif de protéger celles et ceux qui ne sont que des victimes de toutes ces "? guerres ? ". Ces victimes se nomment citoyen, salarié, cadre, fonctionnaire, retraité, petites et grandes entreprises, policier, médecin, infirmier, adolescent, étudiant, musicien... , leur seul point commun étant celui d'être des victimes d'une violence physique et/ou psychologique qui n'est plus supportable. Trouver de la sérénité et de la quiétude a un prix. Et ce prix ne repose que sur les niveaux de conscience et de volonté de ceux qui sont en mesure d'impulser des stratégies afin de protéger les personnes et les biens dont ils ont la charge. Contrairement à beaucoup de livres sur ce sujet, "? L'art de la sûreté? " ne vise pas à donner des conseils d'ordre méthodologique, mais uniquement à expliquer ce que devrait être la sûreté. Ce livre a pour objectif de faire découvrir à tous ceux qui s'intéressent à ce thème que la sûreté est un sujet complexe qui demande une véritable profondeur dans chacune des actions qui sont conduites, mais aussi une orchestration des plus minutieuse. Au travers de 15 grands préceptes, l'auteur assemble les pièces d'un puzzle nommé sûreté.