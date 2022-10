Un cadeau pour Noël

Un bel album de Noël avec des illustrations argentées ! C'est la veille de Noël et tous les animaux s'affairent dans la forêt. Dans sa tanière, Edgar le renard achève les derniers préparatifs, et s'apprête à déposer ses chaussons au pied du sapin. Mais catastrophe : ses chaussons ont disparu ! Il fouille dans son armoire, dans le coffre à jouets, en vain. S'il ne dépose pas ses chaussons au pied du sapin, Edgar n'y trouvera pas de cadeaux, demain matin ! Ses amis de la forêt pourront-ils l'aider ? Une tendre histoire de Noël et d'amitié à partager en famille en admirant les magnifiques illustrations qui scintillent.