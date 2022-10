" Tout ce qui se passerait, tout ce que je verrais et entendrais au sein de la villa resterait secret, il me serait interdit d'en parler à quiconque. " C'est le serment que fait Margherita B. en acceptant de devenir la gouvernante de soeurs jumelles dans une singulière demeure de verre aux abords de Rome. Dans son journal, la jeune femme décrit un cadre enchanteur, des petites filles douées et charmantes, des parents fascinants. Pourtant, cette maison où tout se voit et se sait cache de nombreux secrets auxquels il semble difficile d'échapper. Avec La Maison de verre, Roberto Cotroneo rend un puissant hommage au roman gothique, entraînant son lecteur aux frontières du monde visible et de la folie avec une stupéfiante maîtrise du suspense. Traduit de l'italien par Marc Lesage