Meilleur pâtissier du monde, reconnu et admiré par ses pairs sur toute la planète, invité régulier des grandes émissions de gastronomie ("Top Chef" , "Le Meilleur Pâtissier"), Pierre Hermé, créateur de génie, a posé les bases de la haute pâtis>serie contemporaine et créé de nouveaux classiques comme le fameux Ispahan, mille fois imité, jamais égalé. Célébré de Paris à Tokyo, en passant par New York et Marrakech, le chef est aussi un homme profondément curieux et cultivé qui a la chance d'avoir le goût absolu. Comme d'autres ont l'oreille absolue. Dans cet ouvrage où il se confie comme jamais auparavant, il nous raconte les clés de sa réussite. De sa soif d'apprendre et de découvrir qui le pousse à partir au fin fond de la planète pour trouver les meilleurs cafés, chocolats ou vanille, à la rencontre des artisans les plus exceptionnels, à la passion de la trans>mission, de la gestion de la croissance à l'apprentissage des échecs, Pierre Hermé nous incite dans chacune des pages à mordre à pleines dents dans le gâteau de la vie et à goûter ses infinies saveurs.