Mississippi. Le coeur perdu des États Unis

Le Mississippi est très important dans l'histoire et l'imaginaire des Etats-Unis, que l'on pense à Mark Twain, à Bessie Smith, au blues, à l'esclavage, aux bateaux à aubes. A tel point que dresser le portrait du Mississippi, c'est aussi en partie faire celui de la nation américaine. Pourtant, si le Mississippi, qui traverse le pays du nord au sud, est au coeur géographique des Etats-Unis, il semble à la marge en termes politiques, économiques ou sociaux. Le Mississippi est-il pour autant le coeur perdu des Etats-Unis ? Ce serait répondre hâtivement et faire fi du renouveau des cultures amérindiennes, de la richesse patrimoniale qui attire nombre de touristes, et de la présence de pôles économiques forts comme les Twin Cities. Christian Montès nous invite à descendre ce fleuve, du Minnesota jusqu'au delta en Louisiane, évoque les paysages divers, les villes qui le bordent, les populations qui y vivent, et même les oiseaux migrateurs qui le survolent. Il nous introduit également aux nombreux défis contemporains tels que le racisme persistant, les fortes inégalités et la pauvreté, la pollution engendrée par les hydrocarbures et la pétrochimie, mais aussi les crues que l'on tente de contenir et les phénomènes climatiques violents tels que Katrina.