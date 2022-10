Ports d'Europe. Images et imaginaires, XVIIIe-XXIe siècle

Alors que les politiques urbaines valorisent de nos jours les villes portuaires qui attirent de plus en plus pour leur situation et leur renouveau, ce livre revient sur le temps long des représentations de ces cités ouvertes aux échanges internationaux. Il nous conduit de Bordeaux à Liverpool, de Horta à Marseille et à Nantes, du Pirée à Saint-Nazaire, Dunkerque ou Bergen, et nous invite à découvrir les images, non dénuées de stéréotypes, de ces ports que tant d'écrivains, artistes, voyageurs et négociants ont décrits depuis le xviiie ? siècle. L'image de ces villes littorales a varié selon les époques, au rythme des phases de développement de l'activité portuaire ou de leur déclin. Les quais gardent la trace de ces transformations, qu'ils soient associés aux bas-fonds, à l'enfermement, à la menace, au rêve, à l'appel du large, à l'exotisme, à la prospérité économique, à la modernité ou, plus récemment, au surtourisme. Ces cités, regorgeant de mythologies anciennes, parfois atteintes par de longues amnésies, doivent désormais affronter leur passé négrier ou colonial, et se réinventer. Historiens, politistes, géographes réunis ici interrogent la contruction de ces imaginaires portuaires et étudient tant le regard que ces villes portent sur elles-mêmes que le regard qui est porté sur elles depuis l'extérieur.