Elle, vagabonde, trimbale son sac à dos et sa vie cabossée sur les routes. C'est une jolie brindille aux cheveux roux qui se fondrait presque dans ce paysage d'automne. Lui, ne compte plus ses étés solitaires, dans sa maison au milieu des champs. Un coeur vrai, un charme évident, le geste plus sûr que les mots. Le hasard - le destin ? - fait se rencontrer Lilou et Monty, ces deux oubliés du bonheur. Pas à pas, à la façon de deux chats, ils vont tisser une relation forte, imprévisible, bouleversante. Mais resurgissent les ombres du passé de Lilou...