Plongée dans l'univers

Tout ce que vous avez besoin de savoir pour voyager à travers l'espace, le temps, et les sciences ! Par Stephen Hawking et sa fille Lucy Hawking, auteurs de la série best-seller Georges et les secrets de l'Univers. De la vie sur Mars au fonctionnement des trous noirs, des changements climatiques aux évolutions de l'intelligence artificielle, en passant par l'éthique génétique... les secrets des sciences vous seront enfin dévoilés ! Interrogeant les plus grands scientifiques de la planète Terre, Stephen Hawking et sa fille Lucy ont recueilli les réponses à des questions qui préoccupent petits et grands. Dans cette encyclopédie incroyablement riche, ils ont regroupé des articles rédigés par des Prix Nobel, des scientifiques de renom... Stephen Hawking lui-même a contribué à l'explication de certaines découvertes. " Aujourd'hui, nous vivons une époque où nous avons le courage de nous rendre là où personne n'est allé auparavant. Qui sait ce que nous trouverons ? Qui sait ce que nous rencontrerons ? " Stephen Hawking