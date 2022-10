Mon cahier astro. Edition 2023

L'agenda made by Mon cahier, 100 % astro girl. Un journal sur 1 an, pour suivre l'influence des astres dans son quotidien, mieux se connaître et mettre des étoiles dans sa vie ! Pour suivre le chemin d'étoiles de cette année 2023 ! Si les planètes symbolisent des concepts, leur mouvement dans le ciel et dans les signes du zodiaque dessine l'ambiance de l'année, du mois et des semaines. Elles représentent des défis à relever et interrogent qui l'on est. Cet agenda décode l'énergie des astres pour mieux se comprendre, mettre en lumière ses forces et ses faces cachées, et étinceler. Un parcours de développement personnel sur un an, guidée par les étoiles ! Au programme... Les principes de l'astrologie : - l'énergie des signes, du soleil, de la lune, des planètes, les maisons et les domaines qu'elles représentent, les aspects pour expliquer les dynamiques qui animent le monde et nos vies intérieures ; - le thème astral pour comprendre qui l'on est et comment les mouvements des planètes entreront en résonnance avec les facettes de notre personnalité ; - les transits, c'est-à-dire les mouvements des astres qui influencent le quotidien. Le how to use : comment bien pratiquer les rituels avec les astres, comment utiliser cet agenda Un agenda semainier sur 1 an : 1 semaine = 1 double page Chaque semaine : - La météo astrale, c'est-à-dire l'énergie de la semaine, pour se connecter à l'astre star du moment, écouter son message, profiter de sa dynamique pour évoluer ! - 3 rituels astro friendly, axés sur la lune, le signe et les planètes, respectivement reliés aux émotions, au bien-être et au développement personnel, à base de tarot, de yoga, de rituels witchy pour ancrer en soi l'énergie de la semaine et travailler avec elle. - Des trackers, pour repérer la résonnance des astres dans sa vie ! - 1 espace de notes, comme un journal, pour écrire ses pensées tout au long de ce parcours Chaque mois : - Le message du signe solaire du mois - Une roue des lunes, pour connecter son rythme féminin au rythme lunaire - Son journal cosmique