Une année de pâtisserie

Près de 130 K abonnés sur Instagram, 170 K sur Youtube, Charles et Ava sont des amateurs qui pâtissent comme des pros ! Préfacé par Philippe Conticini Des amateurs de pâtisserie ? Plus vraiment ! A force de pratique, Charles et Ava sont devenus de véritables virtuoses des gâteaux. Charles est même passé par la saison 7 du Meilleur Pâtissier ! Ces anciens étudiants en médecine ont à coeur de vous transmettre les meilleures techniques et astuces pour vous faire devenir meilleur qu'un pro ! Dans cet ouvrage, découvrez 52 recettes de pâtisserie pour autant de douceurs tout au long de l'année. Pour chaque mois : - une recette de bas, pas-à-pas - une recette simple - un classique revisité - une création exclusive - et, pour clore la saison, une recette d'inspiration pour mettre en application tous vos apprentissages Le tout, accompagné de flashcodes menant aux vidéos détaillées pour mieux visualiser la recette. Crème pâtissière, chou, ganache, Chantilly, mais aussi financier au praliné, Paris-Brest tiramisu, Religieuse pop-corn, tartelette chocolat noir... Puisez dans cet ouvrage complet tout ce qu'il vous faut pour devenir meilleur que les plus grands pâtissiers !