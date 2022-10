La valse de l'adieu

L'un des maîtres du roman historique nous offre une plongée spectaculaire dans la France de l'après-Révolution et de l'Empire. Tout commence le 8 août 1808. L'Empereur s'arrête aux Quatre-Chemins de L'Oie. Il passe en revue les Vendéens. A chacun, il pose la question : - ; Que faisiez-vous pendant la Grand'Guerre ? - ; Sire, j'étais neutre, lui répond le maire Jean Rogronille, qui est aussi un luthier réputé. L'Empereur le foudroie : - ; Vous n'étiez qu'un jean-foutre ! Alors le destin de celui qu'on n'appelle plus désormais que " le Jean-Foutre " bascule dans l'errance. Contraint de s'engager dans la Grande Armée, il participe à la retraite de Russie. Sur le chemin de son retour en France, il fait une incroyable rencontre, celle du jeune Frédéric Chopin. Leur destin sera lié, pour le meilleur et pour le pire.