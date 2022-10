Spinoza démasqué

Spinoza, philosophe adulé ! Pourtant après avoir développé le premier antisémitisme laïc, il a prôné un régime totalitaire en chantant la liberté. Dans un livre sacrilège, l'auteur met au jour les trucages du philosophe et tente d'en découvrir les raisons. Les écrits de Spinoza sont considérés comme intouchables. Cet ouvrage en lumière les inexplicables contradictions de certaines affirmations du philosophe avec sa propre philosophie et découvre le nombre invraisemblable de mensonges et d'affirmations gratuites, de trucages, qu'il s'agisse de citations bibliques extraites de leur contexte, de traductions orientées, d'omissions gênantes dans des passages de l'Ancien Testament auxquels il s'est livré. Après avoir arasé le judéo-christianisme, Spinoza invente pour le vulgaire une nouvelle religion fondée sur l'obéissance. L'auteur montre que derrière la liberté, elle rend possible l'émergence d'un Etat totalitaire. Dès lors que la guerre est profitable à l'Etat, tous doivent renoncer à leur liberté sans poser de question. L'auteur est sans doute le premier à dévoiler les nombreuses facettes d'un philosophe qui a mêlé la recherche de la vérité à ses propres préjugés. Au terme d'une étude iconoclaste, le livre montre que, le plus souvent, la raison chez Spinoza est en fait le masque de ses passions.