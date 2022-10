Navire en vue. La flotte française appareillée

A travers plus de 50 images inédites issues des archives de l'ECPAD, cet ouvrage documente le principe de force opérationnelle dans la Marine nationale. Cette formation navale convoque, autour du porte-avions, des bâtiments aux capacités complémentaires : l'attaque, la lutte contre les menaces aériennes ou sous-marines, la détection et le ravitaillement. Croiseurs, frégates, porte-avions, porte-hélicoptères amphibies, escorteurs, vedettes, aéroglisseurs, se déploient au fil des pages de l'ouvrage et portent le témoignage de cette épopée humaine et militaire.