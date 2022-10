A travers près d'une cinquantaine d'images d'archives, cet ouvrage permet d'aborder la pluralité des bâtiments et des missions de l'aéronautique navale, à la confluence des puissances aérienne et maritime. Le découpage chronologique met en valeur le paramètre de l'innovation et de la modernisation de l'outil militaire, ainsi que la complexification des missions. Le lecteur découvre ainsi au fil des pages des hydravions, des porte-avions célèbres comme le Dixmude, des bases aéronavales, des porte-hélicoptères mais aussi des scènes de vie, de l'entre deux guerre jusqu'aux années les plus récentes.