Regarde je lis! Une histoire à lire tout seul - le spectacle de Mila et Noé niv 2

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture. CP niveau 2 : Milieu d'apprentissage de la lecture / Premières lectures CP Résumé de l'histoire : Mila et Noé ont décidé de monter un spectacle. Mila sera une funambule et Noé un acrobate. Ils s'entraînent jusqu'au grand jour ! Leurs numéros vont-ils impressionner leurs amis ? Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression. Premières Lectures pour les enfants de 5 ans et plus.