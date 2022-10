Les royaumes de feu Légendes : Spectral

Fils d'une Aile de Nuit et d'un Aile de Glace, éclos à la clarté des trois pleines lunes, dragon télépathe, voyant et doté de pouvoirs extrêmement rares, Spectral sait depuis toujours qu'un destin exceptionnel l'attend. La jeune Clairevue le sait aussi. Elle l'a vu dans les nombreux futurs qui défilent sans cesse devant ses yeux. Et si elle ne peut s'empêcher de trembler face à certaines de ses visions, tant qu'elle restera auprès de celui qu'elle aime pour le guider, tout ira pour le mieux. C'est du moins ce qu'elle espère... Comment Spectral est-il devenu l'être le plus dangereux de Pyrrhia ? Plongez dans le passé sombre et tumultueux d'un dragon mythique.