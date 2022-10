Maisons rêvées. 40 maisons d’architectes made in France

La maison individuelle est l'habitat préféré des Français. Cet ouvrage présente 40 maisons construites par des architectes entre 2000 et 2020 qui rendent compte de toutes les tendances architecturales des vingt dernières années en France. Les maisons sont réparties en cinq thèmes : les maisons écologiques, les maisons de ville, la quête esthétique, la tradition réinventée et l'inspiration industrielle. Chacune est illustrée par des photographies et des plans. Mais si, depuis longtemps, la maison est un idéal de vie, la crise sanitaire nous l'a rendue encore plus précieuse et nous a fait prendre conscience à quel point elle touche aux grands enjeux du temps présent - écologie, démocratie, vivre-ensemble... Avec Maisons rêvées, le geste architectural s'invite dans le quotidien. Le rêve devient accessible, à la portée de chacun. C'est aussi un rêve politique : celui de rendre la ville désirable. La sélection montre comment les architectes savent réinventer la maison sans fermer les yeux sur la lutte à mener contre les dérèglements climatiques et l'étalement urbain : en inventant des espaces flexibles et modulables, en construisant sur et avec l'existant, avec des matériaux bio et géo-sourcés. Cet ouvrage, richement illustré, constitue de fait un véritable manifeste pour la maison d'architecte.