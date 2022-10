Zone de la douleur. Inédits et textes retrouvés

Peu après la redécouverte de Rien où poser sa tête de Françoise Frenkel, un parent éloigné exhume chez lui, en Suisse, un carton conservé pendant quarante ans, contenant des archives de l'autrice disparue en 1975. L'ensemble mêle des tapuscrits en français et en allemand de formes très différentes (nouvelles, souvenirs, portraits, poèmes). Ils font découvrir les débuts littéraires de Françoise Frenkel à travers des textes publiés en revue dans l'entre-deux-guerres et ses thèmes de prédilection : l'enfance, l'amour des livres et de la librairie, l'antisémitisme à Berlin, Nice comme ville refuge, les rencontres d'une vie. Mais ils témoignent aussi de la diffi culté d'une survivante de la Shoah à reprendre pied dans la société française de l'après-guerre et ses tentatives pour faire entendre le drame auquel elle a échappé et qui n'a pas épargné sa famille.