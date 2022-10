300 femmes peintres met à l'honneur les figures féminines qui ont marqué l'histoire de la peinture ainsi que les étoiles montantes de l'art contemporain. Chaque artiste est présentée par une oeuvre majeure, accompagnée d'un texte explicatif. Représentant une multitude de mouvements, genres et techniques, ces femmes démontrent qu'elles ont activement participé à l'histoire de la peinture. Une introduction et un glossaire en fin d'ouvrage permettent d'approfondir cette étude sur la peinture, discipline qui a longtemps régné en maître dans le monde de l'art. Organisé par ordre alphabétique, 300 femmes peintres défend une histoire plus diverse de l'art en mettant en lumière la créativité des femmes peintres du passé, du présent et du futur. Cette rétrospective est le parfait compagnon des ouvrages 400 femmes artistes et Artistes africains publiés par Phaidon. Plus de 300 artistes, plus de 60 pays, 5 siècles d'histoire, 1 recueil unique.