Oceans. Explorer le Monde marin

Un hommage captivant aux océans du monde à travers l'art, l'histoire, la science et la culture - Avec plus 300 images spectaculaires, Océans invite le lecteur à un fabuleux voyage à travers les continents et les cultures pour découvrir les innombrables façons dont les océans ont inspiré les artistes de tous horizons durant plus de 3 000 ans, de la Grèce antique à nos jours. Au-dessus comme au-dessous des vagues, cet ouvrage reflète la diversité des océans et des mers du globe, couvrant un large éventail de styles et de techniques, de la peinture aux illustrations scientifiques en passant par la sculpture, la photographie sous-marine, la vidéo et les textiles. Sélectionnées par un jury international d'experts, ces oeuvres en face à face stimulent la curiosité. Cet ouvrage de référence comprend des oeuvres célèbres et d'autres moins connues créées par des artistes et personnalités aux styles aussi variés qu'Eileen Agar, Edward Burtynsky, le commandant Cousteau, David Doubilet, Ray Eames, Ernst Haeckel, Damien Hirst, Hokusai, Kerry James Marshall, Yayoi Kusama, Greg Lecoeur, Claude Monet, Georgia O'Keeffe et Catherine Opie, pour n'en citer que quelques-uns.