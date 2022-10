Fleurir en hiver

Dans un cadre inspiré de la Chine impériale, vous incarnez une jeune servante rêvant d'émancipation. Dans ce chef-d'oeuvre de la littérature interactive, Romain Baudry captive le lecteur-joueur grâce à une intrigue magistralement construite et une écriture brillante et délicate. Avec une large liberté d'action et une absence totale de hasard, l'auteur vous confie les rênes du récit. Le succès de l'héroïne ne dépendra que de vos choix, basés sur vos observations, votre intuition, votre audace, votre prudence, votre loyauté, peut-être votre fourberie et, bien sûr, votre stratégie. La gamme Littéraction rassemble les meilleurs auteurs francophones de la littérature arborescente. Cette communauté se fédère autour d'un concours : le Yaztromo et le Mini-Yaz. La remise des prix s'effectue au Palais des festivals lors du Festival International des Jeux de Cannes.