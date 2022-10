Ces idées qui ont fait le mouvement de libération des femmes XVIIIe XXIe siècles

Pourquoi Mme de Beaumer, directrice du Journal des dames (1759-1778) s'oppose-t-elle à la censure ? Pour l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert : qui peut définir les femmes ? Pourquoi la future Mme Roland ne s'indigne-t-elle pas de la misogynie de Rousseau ? Pourquoi Mlle de Keralio qui édite avant 1789 une "collection des meilleurs ouvrages français composés par des femmes" personnifie pendant la Révolution le mépris des femmes ? Quel sens attribuer à l'offrande patriotique menée par des femmes d'artistes et artistes elles-mêmes, le 7 septembre 1789 ? Comment comprendre la Déclaration des droits de la femme d'Olympe de Gouges dédiée à la Reine ? Simone de Beauvoir est-elle la première intellectuelle européenne ? Et Maria Antonietta Macchiocchi ? Comment les Femen, ce groupuscule venu de l'Est européen représentent-elles les féministes de la 3ème vague ? Le phénomène MeToo ou un changement de statut des victimes ? C'est à cet ensemble de questions que nous nous proposons de répondre : les femmes d'exception n'existent pas en soi. Seul le contexte explique leur action.