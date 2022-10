Histoire de l'armee francaise. 1914-1918

11 novembre 1918. L'armée française est la plus puissante et moderne du monde. Forte de plus de 2, 5 millions le 2 août 1914, elle a connu tout au long du conflit des bouleversements tant en termes politiques que technologiques, de recrutement comme de matériels. Qu'il s'agisse de son organisation ou du style de commandement, de ses équipements, de la formation du personnel, des relations entre soldats et officiers, les évolutions dans l'armée s'accélèrent dès l'automne 1914 et trouvent leur aboutissement dans la victoire. Conjuguant l'histoire militaire, sociale, culturelle et des techniques, cette vaste fresque montre comme on ne l'avait jamais fait comment a été constitué la première armée du monde.