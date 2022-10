Joan miro - l'essence des choses passees et presentes

A l'arrière de la nature apparemment enfantine et innocente de l'oeuvre de Joan Miró se cache un lien profond avec la tradition catalane et l'art du passé. De sa formation artistique avec ses premiers travaux en Catalogne en 1910 à l'influence du primitivisme, des arts roman et oriental, le visiteur voyagera dans une large sélection d'oeuvres de Miró (peintures, oeuvres sur papier et sculptures) qui couvrent l'ensem- ble de sa carrière. Cette exposition est organisée avec la participation de la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma de Majorque) et de la Fundació Joan Miró (Barcelone), grâce à des prêts de nombreuses et prestigieuses collections internationales publiques et privées.