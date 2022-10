On a tout l'automne

Septembre au Nunavik, la toundra se couvre de petits fruits rouges flamboyants. Une jeune femme retourne à Salluit, deux ans après sa dernière visite, et quelques leçons d'inuttitut plus tard. Certains des enfants qu'elle a connus au camp de jour sont maintenant adolescents. Maggie, Sarah, Louisa, Elisapie et Nathan aiment sortir en quatre-roues, pêcher ou encore partir plusieurs jours chasser le lagopède. Comme elle, ils ont leurs secrets, leurs blessures. Leur enfance s'évapore sous les aurores boréales. Dans ce roman, où la résilience d'une communauté tournée vers l'avenir de sa jeunesse ne vacille jamais, il n'y a pas d'âge pour devenir adulte. Alors que soufflent les premiers blizzards de l'automne, Juliana Léveillé-Trudel offre un récit tendre sur le deuil et la peur de perdre ceux que l'on aime.