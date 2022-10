Serial philosophie. Le paradoxe des series tv

L'amateur de séries télévisées perd-il vraiment son temps à regarder Dexter, Lost, Dollhouse, The Sopranos, The Walking Dead, Fargo, Sherlock, Game of Thrones ou Twin Peaks ?? Ce livre soutient que ce temps n'est pas nécessairement perdu en montrant que ces séries télévisées de qualité offrent à leurs spectateurs l'occasion de faire l'expérience d'un paradoxe qui permet de mieux se connaître soi-même. Or, ce projet d'un changement de mentalité qui permet de mieux penser pour mieux vivre est, depuis Socrate, celui de la philosophie. Serial philosophie montre que le spectateur de séries télévisées peut donc faire une expérience de nature philosophique, à partir de lectures de neuf séries télévisées qui offrent les rudiments philosophiques d'une thérapie par les séries.