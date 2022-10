Juste avant l'espérance. 0

Antoine, e´crivain reconnu, rec¸oit une lettre de son pe`re, mort depuis de´ja` trois semaines. Il avait quatre-vingt-quinze ans. Qui donc, a` sa place, a pu poster cette lettre ? Et dans cette lettre que disait-il ? Il laissait le soin a` La Longe`re, la maison pre`s de Saint-Malo ou` il s'e´tait retire´ depuis la disparition de son e´pouse, de conter a` Antoine les secrets que sa me`re et lui ont emporte´s dans la tombe. Ainsi, Antoine de´couvre qu'il avait une soeur, ne´e en 1947, Antoinette, morte alors qu'elle avait trois ans ; une enfant pas tout a` fait comme les autres : trisomique, ou mongolienne comme on disait alors. Antoine avait e´te´ mis en route bien des anne´es plus tard. Outre cette re´ve´lation, le testament contient une disposition : en souvenir d'Antoinette, son pe`re l'engageait a` faire don de La Longe`re a` une association qui accompagne les personnes en situation de handicap mental. Il s'agit d'un engagement moral, non d'une obligation. A` lui de de´cider. Antoine va chercher a` comprendre ses parents, a` les de´couvrir, eux qui se sont toujours dissimule´s a` lui avec tant d'application : pourquoi ne lui ont-ils jamais rien dit d'Antoinette et de son mal ? de cette douleur qui les tenaillait ? Pourquoi, lui, est-il arrive´ au monde tant d'anne´es apre`s sa soeur ?