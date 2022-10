Littératures & Cie N°2. 0

Deux fois par an, la revue Litte´ratures & Cie, diffuse´e en librairie, propose de longs entretiens avec des e´crivains, des chroniques (poe´sie, the´a^tre, cine´ma, musique, bande dessine´e), des ine´dits, des sujets d'actualite´, des de´couvertes, sans se priver parfois d'emprunter des chemins de traverse. f Re´dige´e par des e´crivains, passionne´e, voire subjective, Litte´ratures & Cie entend donner a` lire ou a` relire, sans a priori ni parti pris. f Cette deuxie`me livraison va a` la rencontre, entre autres, de Fre´de´ric Vitoux (de l'Acade´mie franc¸aise), d'Ariane Bois, de Jeanne Cressange, de Fabienne Leloup, de Pierre Pelot, entre autres, aborde un sujet e´pineux, celui du plagiat en litte´rature, invite a` relire George Orwell et a` rede´couvrir Maxime Du Camp, l'ami de Flaubert injustement oublie´ et propose quelques ine´dits, dont une pie`ce de the´a^tre de Lilian Auzas... Litte´ratures & Cie N° 2 a e´galement pose´ 20 questions parfois de´cale´es a` 23 e´crivains afin qu'ils se de´voilent davantage, notamment Ame´lie Nothomb, Ste´phanie Hochet, Franc¸ois Tallandier, Ste´phanie Janicot ou Jean-Pierre Andrevon...