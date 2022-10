La Tour des Dames. 0

Le 25 juillet 1925, le cha^teau de Randan disparai^t dans les flammes. Alors que tout le monde s'affaire a` sauver les objets pre´cieux ayant appartenu a` la famille d'Orle´ans, une petite fille est te´moin d'une apparition extraordinaire... Qui a mis le feu au domaine royal ? Quatre-vingts ans plus tard, Abe`le, tre`s trouble´e par les ruines de ce cha^teau, de´cide d'e´crire un roman pour en raconter l'histoire. Au cours de ses recherches, elle rencontre Ode´lia, avec qui elle noue une relation forte et qui l'aide a` pe´ne´trer plus intimement les myste`res de cette demeure. "La Tour des Dames" se de´roule dans un lieu merveilleux, impre´gne´ de l'onirisme des peintures d'Alphonse Osbert, ce domaine de Randan ou` se jouent des drames, ou` se croisent des biches doue´es de parole, des femmes protectrices de la fore^t, et Ade´lai¨de, la plus fide`le d'entre elles, soeur du roi Louis-Philippe, a` la recherche de l'incendiaire d'autrefois. En partant sur leurs traces, alors que la fiction prend le pas sur le re´el, Abe`le et Ode´lia rejoignent peu a` peu leur corte`ge.