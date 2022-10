La communication positive parents enfants. Une méthode douce et ludique pour aider votre enfant

Vous arrive-t-il de vous sentir impuissant lorsque votre enfant vous parle de sa peur des sorcières, de la boule qu'il a dans le ventre, de son manque de confiance en lui, ou encore lorsque vous le voyez submergé par les émotions ? Pourquoi réagit-il de telle façon, pourquoi a-t-il peur sans raison apparente ou pourquoi, même lorsque vous essayez de le rassurer, cela ne fonctionne pas ? Vous ne savez plus comment l'aider, ni quoi lui dire ? La communication positive vous propose des astuces et des outils simples et pratiques qui vont vous aider, dans la bienveillance et la bonne humeur, à soulager votre enfant pour qu'il dépasse ses peurs, ses douleurs, ses émotions. Vous aurez le choix entre le dessin, le jeu, l'imagination, la mise en scène... Très peu de théorie mais beaucoup de pratique, d'exemples, de situations réelles, de citations, d'illustrations humoristiques, vous permettront de développer, à votre façon, une communication réussie avec votre enfant.