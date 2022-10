Le petit oracle de l'au-delà

Un message ou un conseil provenant de l'au-delà, pour trouver réconfort et soulagement. La perte d'un proche est une étape très compliquée à vivre. Face à un deuil, nous avons besoin de nous raccrocher à quelque chose de positif afin de surmonter l'absence de l'être aimé, et retrouver goût à la vie. Avec finesse et délicatesse, les 81 cartes de ce petit coffret présentent chacune un conseil ou un message pour vous ouvrir la voie à la communication avec l'au-delà. Elles permettront de répondre aux questions que vous pourriez vous poser face à la perte d'un être cher et seront un soutien précieux pour surmonter cette épreuve difficile.