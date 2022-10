Marins et protestantisme a la tremblade et environs (xvie-xviiie siecles)

Les historiens qui écrivirent l'histoire de la Marine royale au XVIIe siècle ne purent que constater l'importance des marins de La Tremblade dans l'histoire navale : " La Tremblade, la pépinière des matelots " a pu dire Charles de La Roncière. Des conditions géographiques, démographiques et économiques très particulières expliquent cette situation de la presqu'île d'Arvert aux rivages de la Gironde. Mais également une histoire liée à un particularisme économique, le sel, vendu dans le royaume et exporté dans toute l'Europe du Nord. Le grand commerce, notamment vers les Isles à sucre des Caraïbes), constitue un second pôle d'attraction pour la population maritime de La Tremblade, à partir de Bordeaux, et dans une moindre mesure de La Rochelle : mousses, matelots, officiers partent vers ces ports. Le trafic du sucre, de l'indigo et du café, le commerce infâme des êtres humains, la traite négrière, sont pourvoyeurs d'emplois pour les gens de mer de La Tremblade. L'importance quantitative des Trembladais liés à la mer est impressionnante. Louis XIII (Richelieu) et Louis XIV (Colbert) ont développé une politique maritime ambitieuse pour affronter Espagnols, Hollandais, Anglais. Après le siège de La Rochelle, la royauté va utiliser au mieux les ressources humaines de la façade atlantique, et notamment de l'Aunis et de la Saintonge. Les dynasties des marins locaux (entre autres Lestrille, Treillebois, Gabernet, Forant, Froger...) vont participer pleinement à ce développement et montrer le pavillon aux quatre coins des mers et des océans. Et pourtant... Tous étaient protestants (au moins au départ), et avaient combattu les forces royales pendant les guerres de Religion.