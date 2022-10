Boîte quiz National Geographic

Voyagez dans le temps et parcourez la planète avec cette nouvelle boîte questions / réponses signé National Geographic ! Testez vos connaissances en histoire et géographie tout en vous amusant ! Cette boîte vous emmène pour un voyage passionnant, à la fois dans l'histoire et aux quatre coins du monde. De quel pays le metical est-il la monnaie officielle ? Quelle est la couleur indissociable du 30 avril aux Pays-Bas ? Quelle bataille marque la fin des guerres napoléoniennes ? En quelle année le Vésuve a-t-il ravagé Pompéï ? Grands personnages, inventions, sites et monuments, traditions, capitales, monnaies... Le quiz National Geographic comporte 12 catégories pour vous mettre à l'épreuve et approfondir votre culture générale grâce à des questions tour à tour insolites, sérieuses ou inattendues. Et si les bonnes réponses vous échappent, un livret de 32 pages vous fournira plusieurs indices pour vous aider à trouver la solution, gagner des points, et pourquoi pas remporter la partie. Etes-vous prêt à relever le défi ? A vous de jouer !