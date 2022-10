Escape game - Civilisations disparues

Du Mexique au Cambodge, en passant par la Jordanie, partez à la découverte des plus beaux sites archéologiques du monde, sur les traces de peuples mythiques ! Cette toute première boîte d'escape games National Geographic vous propose trois enquêtes inédites au coeur des vestiges de civilisations aujourd'hui disparues, mais dont les mystérieuses coutumes ne cessent de fasciner. Pyramides dévorées par la jungle ou temples ensevelis dans le sable constituent le fascinant décor d'aventures riches en souterrains labyrinthiques et en passages secrets. Il ne tient qu'à vous de chausser les bottes d'Indiana Jones pour percer les derniers secrets des Aztèques, des Nabatéens ou des Khmers ! - Le Réveil de Tenochtitlan. Avec votre groupe d'amis, vous vous retrouvez enfermés dans la crypte d'une église à Mexico, église construite sur les ruines d'un ancien temple aztèque. Pour retrouver la sortie, il vous faudra venir à bout d'un parcours semé d'embûches, mais aussi vous plonger dans l'incroyable histoire de ce peuple précolombien. - Le Trésor caché de Pétra. Vous et vos collègues archéologues êtes en mission depuis plusieurs mois à Petra, en Jordanie, quand un berger bédouin vous raconte une vieille légende : un trésor serait caché dans la roche, sur la façade du Khazneh, le plus prestigieux monument de la cité. Vous profitez de la nuit qui tombe pour partir discrètement à sa recherche... - Le Temple Montagne d'Angkor Vat. Au Cambodge, le directeur d'Angkor autorise exceptionnellement votre groupe d'historiens à visiter le site à l'aube, avant l'arrivée du public. Quel privilège ! Mais cette faveur prend vite un tour angoissant lorsque vous pénétrez dans la pénombre d'un temple isolé dans la jungle. Peut-être auriez-vous mieux fait de respecter le panneau qui en interdisait l'entrée ? Le coffret contient aussi un livret qui permettra au maître du jeu d'animer la partie, notamment en dévoilant de précieux indices aux participants... Etes-vous prêt à braver les croyances, rompre les sortilèges et résoudre les mille énigmes laissées par ces civilisations légendaires ? A vous de jouer ! Un cadeau idéal pour se rassembler et créer des moments conviviaux en famille ou entre amis.