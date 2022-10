Un guide pour trouver sa voie parmi les différents types de magie et de sorcières : wiccan, verte, du foyer, cosmique, de la nature, etc. Pour chaque type de sorcière : les dons, les coutumes, les compétences, des sorts, des recettes et des rituels personnalisés. Une introduction sur les bases de la magie, pour découvrir ou compléter ses acquis : les éléments, l'énergie, accessoires, les techniques, etc.