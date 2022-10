Remèdes ancestraux

100 remèdes naturels et ancestraux pour les maux du quotidien : compresses, cataplasmes, onguents, pommades, crèmes, tisanes. Pour soigner les petits maux du quotidien : problèmes de peaux, angine, coup de soleil, problèmes digestifs, fièvre, mal de dos, migraine, rhume, stress, etc. Une introduction détaillée pour guider dans la confection des différents remèdes et comprendre leurs spécificités et leur bonne utilisation.