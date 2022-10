Les pénuries de médicaments : un problème de santé publique. n° 119 - septembre 2022

La crise du Covid-19 a brutalement mis en lumière la pénurie de médicaments pour les patients en réanimation du fait le plus souvent de ruptures d'approvisionnement. Cette médiatisation cependant est tardive face à un problème existant depuis de nombreuses années et dans de nombreux pays. Ces pénuries remettent directement en cause notre modèle de chaîne d'approvisionnement en médicaments et questionnent non seulement l'échelon géographique pertinent mais également la nature des leviers qu'il s'agirait de mobiliser pour remédier à cet enjeu sanitaire et sociétal. Ces pénuries ne sont pas qu'un problème de gestion de stock dans un univers commercial complexe et mondialisé. Leur fréquence, la gravité de leurs conséquences, leur impact au niveau du système de santé et au niveau de la santé des individus en fait un problème important de santé publique. Géopolitique, politique industrielle, stratégies économiques seront questionnées en pointant le fait que de nombreux médicaments en rupture sont anciens, peu coûteux, et donc moins rentables à produire pour les industriels. Mais, avant cela, le dossier tentera de mesurer l'ampleur du phénomène et les systèmes de contrôle en France avant une mise en perspectives avec l'Union européenne et d'autres pays. Seront ensuite appréhendées les conséquences sanitaires au niveau des populations comme des individus, les alternatives et le rôle du numérique et de l'internet comme réponse possible. Plus que de crier au scandale face à cette situation qui l'est, scandaleuse, ce numéro d'Adsp doit pouvoir apporter au lecteur des éléments factuels, des pistes de réflexion, des possibilités de réponse dans le cadre d'une démocratie sanitaire en pleine évolution.