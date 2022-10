Plv de 5 guides les 100 mots et expressions employes a mauvais escient

> Avec la complicité de Julien Soulié, linguiste émérite, cet ouvrage recense et explique les 100 mots et expressions employés à mauvais escient> Imprécis ou mal employés on y apprend ces mots qui peuvent inverser le sens d'une phrase> Découvrez ou redécouvrez les origines des mots pour éviter toute confusion !