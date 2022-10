Altesse des Maladresses ( L'). 0

L'Altesse des Maladresses a la particularité de tout faire à l'envers : se lever la nuit et dormir le jour, se laver sans ôter ses vêtements, et même parler ! Alors qu'elle se promène un beau soir en forêt, elle tombe sur l'étrange cabane de la Sorcière des Magouilles. La vieille femme y voit l'occasion de la changer en grenouille et récupérer des années de vie. Tout ce qu'il faut, c'est faire boire une potion à l'Altesse des Maladresses et réciter une formule magique qui scellera son sort. Heureusement, l'Altesse peut compter sur sa maladresse pour la sortir des pires situations !