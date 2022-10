Au coeur d'une nuit de Noël

Décembre est arrivé, le mois préféré de Layla ! S'il est synonyme de travail acharné pour elle et ses amis, qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteur, Au seuil des délices, il annonce aussi le meilleur moment de l'année : Noël. Sa fête favorite approche ; la neige, les chants, les lumières et les délices sucrés le disent. Et même si, une fois de plus, ses parents ne seront pas là pour la célébrer avec elle, elle peut compter sur Sidney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son ennemi. Et s'il devenait plus que ça ? Parfois, il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au coeur des nuits qu'ils chérissent tant, il se pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sidney et Layla...