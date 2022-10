Naturaliser la montagne ?. Le Club Carpatique Transylvain, XIXe - XXIe siècles

Le Club Carpatique Transylvain est créé en 1880 par une minorité allemande, les Saxons de Transylvanie. Sur le modèle du Club Alpin Allemand, le DAV, il développe non seulement les sports de montagne mais aussi les connaissances scientifiques sur la nature, et il devient rapidement un pilier de l'identité allemande en Transylvanie. Interdit par le communisme, il renaît de ses cendres une première fois en 1988, quand des Saxons désormais en Allemagne créent une section Carpates du DAV. Après la chute du Mur, il est également refondé en Roumanie, à Sibiu-Hermannstadt, en 1996. Ce livre retrace la passionnante histoire de la montagne dans les Carpates, des premiers alpinistes aux mutations sportives et identitaires du club et de ses avatars, jusqu'à l'immédiat contemporain. Mais il a aussi, dès l'origine, une fonction jamais formulée et d'autant plus prégnante, la naturalisation sociale. Il s'agit, par d'habiles métaphores et sous-entendus, de faire passer les sociétés humaines pour des phénomènes naturels et donc aussi incontestables qu'une chaine de montagne. Le présent ouvrage est écrit autant pour un lecteur intéressé par la montagne ou les minorités que pour des universitaires de différentes disciplines. Il peut donc se lire sans les notes et le chapitre introductif.