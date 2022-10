En attendant aphrodite

Dans le Maine, ce beau jour d'automne, j'ai trouvé deux gros rochers qui formaient un fauteuil de granite où je me suis assise. L'éclat du soleil désignait un sentier moucheté de lumière argentée qui reliait les rochers en dessous de moi à deux îles sur l'horizon, emportant avec lui mon regard et mes pensées. L'un de nos voisins, un pêcheur de homards, était passé me rendre une petite visite la veille au soir, et je lui avais demandé s'il avait trouvé des aphrodites dans ses pièges. Personne n'oublie une aphrodite après en avoir vu une. Cette petite créature marine mystérieuse, au nom de déesse grecque, ainsi que tant d'autres animaux méconnus nous ont précédés sur Terre et nous survivront. Sue Hubbell, naturaliste passionnée, les observe sur le rivage et mène dans ce récit magnifiquement écrit une réflexion d'une rare sensibilité sur le vivant et notre vulnérabilité de simples humains.