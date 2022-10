Un guide pour aller à la rencontre des îles de la Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre à Trois-Rivières, des pentes de la Soufrière à la pointe des Châteaux, sans oublier les Saintes, la Désirade et Marie-Galante. Des pages "Incontournables" pour découvrir tous les musts de l'archipel. Des propositions d'itinéraires pour organiser votre séjour. Vous voyagez avec des enfants ? Vous cherchez le calme pour lâcher prise ? Vous aimez les sports nautiques ou plutôt la randonnée ? Personnalisez votre séjour grâce à nos pages "En voilà des idées ! ". Et entre deux activités ? Piochez dans nos "Carnets d'adresses" pour trouver le meilleur restaurant de plage, le bar où déguster un délicieux planteur, savoir où acheter des con3tures, du rhum et des épices. Envie de sortir des sentiers battus ? Des amoureux de l'archipel vous donnent "Rendez-vous" et vous livrent leurs anses secrètes, leurs spots de plongée favoris ou leurs tables de prédilection pour goûter, par exemple, la meilleure fricassée de lambi.